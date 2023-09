Qualifs Euro 2024 : La Pologne assure, la Slovénie et le Danemark régalent

Le fameux football champagne de Fernando Santos.

Longtemps, les Îles Féroé ont cru tenir l’exploit de cette soirée. Pendant plus de 70 minutes, Landsliðið a résisté aux vagues polonaises qui n’ont cessé de déferler. C’est finalement un pénalty de Lewandowski, auteur ensuite d’un deuxième but, qui est venu mettre fin au rêve des hommes d’Ericson (0-2). Avec ce succès, les Polonais se relancent complètement dans cette poule E, dominée par la Tchéquie. Encore invaincus, Souček et sa bande n’ont pu faire mieux qu’un nul face à l’Albanie, deuxième (1-1). Černý avait pourtant parfaitement lancé les siens avant que Bajrami n’offre un point aux Kuq e Zinjtë.

Entre la Lituanie et le Monténégro (2-2), tout s’est joué dans les vingt dernières minutes. Paulauskas avait ouvert le score à la 71e avant que Krstović et Savić ne permettent aux Hrabri Sokoli de prendre les devants. Et alors que le Monténégro se dirigeait vers un succès, Černych a surgi pour égaliser à la 94e. Un nul qui n’arrange aucune des deux équipes – la Hongrie est quatrième, le Monténégro troisième – qui ne profitent pas de la défaite des Serbes, deuxièmes, à domicile face à la Hongrie, désormais seule en tête de ce groupe G (1-2). Varga et Orban ont répondu au CSC précoce de Szalai.

Dans le groupe H, la Slovénie, face à l’Irlande du Nord (4-2), et le Danemark, contre Saint-Marin (4-0), ont parfaitement répondu au succès inaugural des Finlandais sur la pelouse du Kazakhstan. Un doublé de Šporar et des pions de Šeško et Stojanovic permettent aux Slovènes, troisièmes de cette poule, de talonner les Danois, deuxièmes à trois points de la Finlande. Les hommes de Hjulmand ont pu compter sur les caramels de Højbjerg, Mæhle, Wind et un ultime contre-son-camp de Di Maio pour dompter facilement Saint-Marin.

La Serenissima ne décollera donc pas de la dernière place du classement FIFA.

