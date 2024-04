PSG-Barça : Sergi Roberto titulaire avec les Catalans

Un fantôme revient au Parc…

Le héros de la remontada sera titulaire ce soir pour le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Barça. Sergi Roberto a en effet été retenu par Xavi dans le onze titulaire du FC Barcelone, dans l’entrejeu aux côtés de Frenkie de Jong et İlkay Gündoğan. Pour le reste, peu de surprise avec les titularisations de Robert Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal devant. Jules Koundé sera également de la partie, dans son couloir droit face à Kylian Mbappé.

❗ Le XI du Barça au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain ce soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions #PSGBarça pic.twitter.com/pJZY60SclO — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 10, 2024

FC Barcelone (4-3-3): Ter Stegen – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Koundé – De Jong, Gündoğan, Sergi Roberto – Raphinha, Lewandowski, Yamal. Entraîneur : Xavi.