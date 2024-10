Pronostic OM Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM relève direct la tête face à un triste Angers

Depuis son arrivée à Marseille, Roberto De Zerbi n’avait pas connu la défaite… jusqu’au week-end dernier. En déplacement en Alsace face à la surprenante jeune équipe de Strasbourg, le club olympien s’est incliné sur le plus petit score (1-0). Ce revers a permis à Monaco et au PSG de prendre quelques longueurs d’avance au classement. De retour au Vélodrome, Marseille veut repartir de l’avant surtout qu’il affronte le dernier du championnat, Angers. Avant sa défaite à la Meinau, la formation marseillaise avait seulement concédé des points contre Reims mais avait fait le taf face à Brest, Nice, Toulouse et Lyon. Lors de l’intersaison, les dirigeants ont remodelé cette équipe en signant Rulli, Brassier, Cornelius, Højbjerg, Carboni, Koné, Rabiot, Greenwood, Rowe, Wahi ou Maupay. L’ancien milieu parisien et turinois, Rabiot a effectué ses premiers pas le week-end dernier et pourrait avoir un temps de jeu plus important lors de la réception d’Angers.

En face, Angers est dans une tout autre optique, puisque le maintien est la priorité du club. De retour dans l’élite après une seule saison passée en Ligue 2, le SCO fait face à la compétitivité de la Ligue 1 depuis le resserrement à 18 clubs. En effet, l’équipe d’Alexandre Dujeux compte seulement deux points pris lors des nuls contre Strasbourg et Nantes. Pour le reste, les partenaires d’Allevinah ont perdu tous leurs matchs et 3 fois sur 4 avec plusieurs buts d’écart, comme ce fut le cas à domicile le week-end dernier face à Reims (1-3). Lors de cette rencontre, les Angevins ont seulement réduit le score en toute fin de rencontre par Ferhat. Dans le dur, le SCO s’attend à un match compliqué face à un Marseille revanchard. Largement supérieur à son adversaire, le club phocéen devrait reprendre sa marche en avant, avec possiblement le réveil de Greenwood, auteur tout de même de 5 buts en 6 matchs.

