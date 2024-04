Pochettino encense Cole Palmer

Le rayon de soleil dans la grisaille de Chelsea.

Auteur d’un triplé, dont deux buts dans le temps additionnel, Cole Palmer a porté son équipe de Chelsea vers une victoire renversante jeudi soir face à Manchester United (4-3). « L’une de ses meilleures qualités est sa mentalité et sa capacité à gérer la pression. Il est jeune, et je pense que c’est sa première saison où il joue de manière très régulière. Je pense qu’il est étonnant de voir comment il gère la pression », a salué son entraîneur, Mauricio Pochettino, après la rencontre devant la presse.

Et le technicien argentin de poursuivre : « C’est tout ce qui peut faire de lui un très bon joueur. Avec cette performance, il est impossible de dire qu’il n’est pas un joueur de haut niveau. L’impact est incroyable. Il fait un travail fantastique, il est difficile d’en dire plus sur lui. Il a montré sa mentalité et sa qualité. » Insuffisant toutefois pour imaginer Chelsea s’éviter une deuxième saison consécutive sans qualification européenne, alors que les Londoniens pointent à une triste dixième place en Premier League, plombés par une inconstance chronique.

Au moins une recrue qui ne fait pas pschitt chez les Blues.

