Paulo Fonseca dézingue l’arbitre de Clermont-LOSC

À boulets rouges.

Bien installé dans le haut de tableau, Lille n’a pu faire mieux que match nul à Clermont (0-0), dimanche après-midi. Au lieu de regretter le manque d’efficacité ou d’inspiration de ses troupes, Paulo Fonseca a préféré pointer du doigt les décisions arbitrales du jour, prises par Florent Batta et ses adjoints. « Je suis le premier à dire que les arbitres en France ont beaucoup de qualités, mais aujourd’hui, ça n’a pas été le cas », a déploré le technicien portugais en conférence de presse.

En cause, notamment, le but refusé à Rémy Cabella en fin de match en raison d’une faute présumée sur Muhammed Cham. « Les décisions ont toujours été contre le LOSC. Sur son but refusé, Rémy joue seulement le ballon et ne fait pas faute », a soufflé l’entraîneur des Dogues. Avant d’asséner : « C’est le pire arbitrage que j’aie eu depuis que je suis à Lille. »

Il fallait bien que, tôt ou tard, Fonseca se mêle au concert des critiques contre les hommes en noir.

