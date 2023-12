Pablo Longoria souhaite des renforts à l’OM

Coup de neuf à Marseille ?

Au lendemain du match nul à Montpellier (1-1) en clôture de l’année civile, Pablo Longoria, président de l’OM, s’est présenté en conférence de presse pour tirer le bilan de cette première moitié de saison de Ligue 1. Interrogé sur le mercato hivernal à venir, l’Espagnol a déclaré que son effectif est « un peu juste » et ne convient pas parfaitement au style de jeu de Gennaro Gattuso. Ce dernier est plutôt adept du 4-3-3 et a récemment dû passer à un 5-3-2 pour compenser les manques au milieu et sur les ailes notamment.

« On est très attentif au mercato, vu la situation avec la CAN, la blessure de Valentin Rongier et de Joaquin Correa. Est-ce qu’il faut réagir parce que ce sera compliqué pendant un mois et demi ? Oui, comme pour beaucoup de clubs français, a répondu le dirigeant olympien. C’est une nécessité à court terme, pour réduire l’impact sur ce mois et demi de compétition, même si le calendrier est plus souple qu’en novembre ou décembre. Mais ce serait une erreur massive de penser le recrutement uniquement sur cette période, il faut aussi penser au mois de mars, avril… Si on a trop de joueurs, ça va générer beaucoup de frustration aussi. » Au niveau des joueurs actuels, Pablo Longoria a notamment annoncé des avancées dans la prolongation de Pape Gueye, revenu dans l’effectif ces dernières semaines après une suspension de quatre mois, à cause d’un litige avec Watford lors de l’été 2020.

Il faudra compter sur les multiples casquettes de Medhi Benatia durant le mercato.

