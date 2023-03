Nottingham Forest, club le moins cher à suivre en Premier League

L’héritage de Robin des Bois !

Ultra-actif cet été sur le marché des transferts avec vingt et une recrues enregistrées et plus de 100 millions d’euros dépensés, Nottingham Forest n’en fait pas pour autant payer le prix à ses supporters. Une étude menée par kingcasinobonus.uk montre après analyse du coût des billets, de la consommation au stade et du parking, que le promu actuellement 14e du championnat est le club de Premier League le moins coûteux à suivre. Le prix moyen d’un match à City Ground serait de 25 livres sterling. Pourtant, le prix de la pinte de bière y est légèrement au-dessus de la moyenne : 5,20£ soit 5,85€ contre 5,16£ de moyenne. Les Reds de Nottingham n’ont d’ailleurs plus perdu en championnat dans leur jardin depuis le mois de septembre. Le podium des clubs les moins chers à supporter est complété par Bournemouth et Leeds United.

Unbeaten at home in our last nine @premierleague matches with our last defeat coming in September. Our fortress. 🏡❤️ pic.twitter.com/P7hcZfhK2i — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 5, 2023

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Liverpool se place cinquième avec en moyenne un prix de billet s’élevant à 44,50£ à Anfield, mais surtout une pinte de bière à seulement 3,30£. Pour voir les Reds passer sept buts à Manchester United comme ce fut le cas ce dimanche, ça vaut le détour !

