Mourinho utilise un ramasseur de balles pour pallier deux exclusions

Comment ne pas souffrir d’une infériorité numérique ? Une masterclass délivrée par José Mourinho.

C’est une grande histoire d’amour entre José Mourinho et les ramasseurs de balles. La preuve ce dimanche soir, à la toute fin du match entre l’AS Roma et la Fiorentina. La Roma jouait à 9 contre 11 après l’exclusion de Romelu Lukaku à la 87e minute, faisant suite à celle de Nicola Zalewski qui avait pris un deuxième jaune à la 63e. À un partout, la Viola poussait fort sur les cages de Rui Patrício, et ce, alors qu’il ne restait pas beaucoup de temps au Special One pour trouver comment résister aux assauts florentins.

Roma down to 9 men at home, needing to hold the score to remain in the top 4.

The cameras catch Mourinho making one of his notes, which he gives to a ball boy and asks him to give it to Rui Patrício.

Fantastic image.pic.twitter.com/4jy2W6Y3JA

