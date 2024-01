Mourinho : « Le Brésil ne m’a pas appelé »

À Rome, l’amour dure plus que trois ans.

Pressenti comme l’un des favoris pour devenir sélectionneur du Brésil à la fin de la saison, José Mourinho n’en a visiblement pas très envie. Ce mercredi, après la victoire de l’AS Roma contre Cremonese en huitièmes de finale de Coupe d’Italie (2-1), le Spécial One a tenu à faire taire les rumeurs. « Le Brésil ne m’a pas appelé pour devenir le nouvel entraîneur. J’ai dit à mon agent : ne parle à personne tant que je serai l’entraîneur de l’AS Roma », a lancé le Portugais. En fin de contrat en juin avec le club de la capitale italienne, Mousemble vouloir rester fidèle à son club : « Je fais confiance à 100% aux propriétaires de l’AS Rome. Je les ai toujours informés, y compris lorsque le Portugal m’a appelé… Et lorsque le club saoudien m’a appelé l’été dernier. »

Après le départ de Tite à la suite de l’élimination en Coupe du monde au Qatar, Ramon Menezes s’est retrouvé aux commandes de la sélection pendant trois matchs. En juillet dernier, il a été remplacé par Fernando Diniz, qui officie dans le même temps au poste d’entraîneur de Fluminense. Quoi qu’il arrive, la Seleção va devoir se trouver un sélectionneur pour redresser la barre. Après six matchs de qualification pour la Coupe du monde, le Brésil pointe à la sixième place, dernière qualificative, avec seulement deux victoires.

On n’aurait pas aimé voir le pays du Joga Bonito avec un bloc bas de toute façon.

