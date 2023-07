Un nouveau sélectionneur pour le Brésil ?

En attendant Carlo.

Dirigé par l’intérimaire Ramon Menezes depuis la Coupe du monde au Qatar, le Brésil s’est trouvé… un nouvel intérimaire. En attendant que Carlo Ancelotti ne quitte le Real Madrid et ne devienne disponible, la fédération brésilienne serait en effet sur le point de confier temporairement les rênes de l’équipe à Fernando Diniz, annonce GloboEsporte. L’entraîneur de Fluminense resterait en poste dans son club, tout en prenant la direction de la sélection pendant les dates FIFA, un accord qui contenterait tout le monde. Selon le média brésilien, le contrat de Diniz porterait sur une durée comprise entre six mois et un an, avant de passer la main à l’expérimenté Italien en vue du Mondial 2026.

Un tournoi dont Diniz dirigera les premiers matchs éliminatoires à partir de septembre, avec deux premières journées qui verront Vinicius, Neymar et consorts recevoir la Bolivie puis rendre visite au Pérou. Reste à savoir si Ancelotti sera en poste pour la Copa América, à partir du 20 juin 2024 et si Diniz restera dans son staff une fois sa venue – pour laquelle la CBF se montre confiante – actée.

Ils l’enverront peut-être disputer les JO à Paris, Diniz.

