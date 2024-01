Le Brésil pourrait se rabattre sur Mourinho

Mourinho n’a qu’une parole, parait-il.

Après le renouvellement surprise de Carlo Ancellotti du côté du Real Madrid, la fédération brésilienne se cherche un nouveau futur sélectionneur. Parmi les candidats les plus plausibles, on trouve José Mourinho. Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’à la fin de saison, le Spécial One pourrait écrire la suite de son histoire avec la Seleçao, selon Sport.

Le président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, avait déjà partagé son affection pour le tacticien portugais dans les colonnes de As : « J’aime beaucoup Mourinho, c’est un grand entraîneur, avec une histoire importante et il a en sa faveur le témoignage de plusieurs joueurs brésiliens qui parlent très bien de lui ». C’est actuellement Fernando Diniz qui occupe le poste de sélectionneur, en parallèle de son poste d’entraîneur du Fluminense.

Après tout : c’est la troisième année de Mourinho à Rome, donc…

