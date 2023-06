Mondial 2022 : Salt Bae justifie son incruste sur la pelouse lors de la finale

Faute avouée, mais pas pardonnée.

Souvenez-vous : le 18 décembre 2022, alors que la France pleure après sa défaite aux tirs au but en finale de la Coupe du monde, les Argentins festoient sur la pelouse. Des Sud-Américains, mais pas que, puisque Salt Bae, le boucher turc qui affole les footeux, s’incruste sur la pelouse et brandit le trophée aux côtés de plusieurs jours de l’Albiceleste. Un crime qui lui a valu d’être interdit de finale pour l’édition 2026 par la FIFA.

Six mois plus tard, le restaurateur préféré de TikTok a tenté de se justifier dans les colonnes du Times : « J’aime l’Argentine, j’ai vécu là-bas, j’étais là pour les soutenir. De nombreux joueurs de l’équipe sont venus à mon restaurant. Je ne me suis pas senti étranger. C’était un moment spécial. Je ne peux pas expliquer la raison pour laquelle j’étais là ». Avant d’assurer : « Je ne suis pas entré sur le terrain dans le but de me faire de la publicité, j’en avais juste envie. Il y avait au moins 1.000 autres personnes sur le terrain, mais ils ont fait croire qu’il n’y avait que moi. »

Comme si les Argentins avaient besoin de conseils pour bien griller un bout de viande…

