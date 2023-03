Monaco se relance sans briller à Ajaccio

Ajaccio 0-2 Monaco

Buts : Ben Yedder (27e) et Diatta (84e)

Expulsion : Bayala (53e)

Ça se corse.

La logique a été respectée ce dimanche à François-Coty, où Monaco s’est imposé au détriment d’Ajaccio, qui passera donc la trêve dans la zone rouge (0-2). Déjà auteur d’un triplé au match aller, Wissam Ben Yedder a une nouvelle fois frappé. Caio Henrique a déposé son coup franc sur la tête de Guillermo Maripán, Benjamin Leroy a repoussé, mais c’était compter sans le capitaine monégasque, attentif pour pousser le ballon au fond du pied gauche (0-1, 27e). Son 17e but en championnat. En grande difficulté, l’ACA s’est tiré une balle dans le pied en se retrouvant à dix, à cause d’un tacle mal maîtrisé de Cyrille Bayala sur Henrique (53e).

Ben Yedder aurait pu breaker avec un peu plus de justesse, mais il a manqué son contrôle à l’entrée de la surface (58e). Malgré dix tirs, l’ACA n’a pas su en profiter, même si les frappes de Mickaël Barreto (75e) et Riad Nouri (80e) n’ont pas fini très loin. L’ASM a définitivement enterré son adversaire sur un contre conclu par Krépin Diatta (0-2, 84e). Journée à oublier pour le promu, qui a aussi vu Ismaël Diallo et Youcef Belaïli sortir sur blessure. Après trois journées sans succès, Monaco renoue avec la victoire et revient à deux points du podium.

Toujours compliqué à bouger, ce Rocher.

Ajaccio (4-4-2) : Leroy – Youssouf (Spadanuda, 71e), Gonzalez, Vidal, Diallo (Alphonse, 17e) – Bayala, Barreto, Coutadeur, Belaïli (Mayembo, 60e) – El Idrissy (Nouri, 72e), Soumano (Djitté, 71e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Henrique, Maripán, Disasi, Aguilar – Ben Seghir (Diatta, 70e), Camara, Fofana, Vanderson – Ben Yedder (Minamino, 76e), Embolo. Entraîneur : Philippe Clement.

Pronostic Ajaccio Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1