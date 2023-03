Pronostic Ajaccio Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se relance à Ajaccio

Au lancement du championnat cette opposition entre Ajaccio et Monaco paraissait déséquilibrée. Si les deux formations restent très distantes au classement, leur dynamique actuelle est assez semblable et atténue cet écart. Depuis la reprise, l’ACA souffre et ne s’est imposée que face à des formations de bas de tableau à savoir la lanterne rouge angevine par deux fois, et Troyes avant-dernier. Pour le reste, Ajaccio accumule les défaites comme le week-end dernier lors de la réception de Montpellier (0-1). Promu cette saison, l’AC Ajaccio s’attendait à un exercice compliqué et se retrouve logiquement à la 18e place du classement. Les Corses sont toujours dans le coup pour se maintenir puisqu’ils comptent seulement 2 points de retard sur Brest, première formation non relégable.

En face, Monaco avait effectué une très belle remontée au classement mais galère depuis 3 dernières journées. L’élimination d’Europa League par le Bayer Leverkusen semblent avoir mis un coup au moral du club de la Principauté. En effet, les Monégasques ont été surclassés dans le derby par Nice (0-3) à Louis II et ont ensuite seulement pris un point sur la pelouse de Troyes (2-2) en grande difficulté. Le week-end passé, le Club du Rocher a fait les frais de l’excellente dynamique rémoise pour un nouveau revers à Louis II (0-1). Suite à ces mauvais résultats, l’ASM a perdu du terrain sur l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens qui comptent respectivement 5 et 3 points d’avance dans la course au podium. Habitué à finir fort, Monaco doit profiter de ce déplacement en Corse face à une formation en difficulté pour lancer une série. Pour cela, Philippe Clement compte sur son capitaine Wissam Ben Yedder, toujours aussi décisif avec 16 buts inscrits. Déterminé à se relancer, l’AS Monaco devrait prendre le meilleur sur Ajaccio.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

