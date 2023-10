Mikautadze s’offre un quadruplé face à la Thaïlande dans une victoire historique

Le golden pif à gratter sur le So Foot League.

La Géorgie a écrasé la sélection thaïlandaise 8-0 ce jeudi en match amical, signant ainsi la plus large victoire de l’histoire du pays. Aux manettes, un nom bien connu de nos championnats tricolores : Georges Mikautadze. Le natif de Lyon s’est offert un quadruplé, là aussi une première pour un joueur en sélection géorgienne. Et l’attaquant transféré cet été à l’Ajax en provenance du FC Metz a montré toute l’étendue de son talent : un face-à-face réussi (3-0), une reprise de volée plein axe sous la barre (4-0), un extérieur du pied en poteau-rentrant (5-0) et un pénalty (7-0).

Le pire étant qu’après seulement 17 minutes passées sur le pré, Georges Mikautadze comptait déjà un triplé. Au rayon des promesses géorgiennes qui se relancent en sélection, Kvicha Kvaratskhelia pointe aussi le bout de son nez, en signant le but du 8-0 sur un dribble dans la surface avant une frappe à ras-de-terre au premier poteau.

Le Willy Sagnol ball met en confiance.

