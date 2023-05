De lourdes suspensions en Thaïlande après une bagarre générale

Tremble Myke Tyson.

Ce lundi, la finale des Jeux d’Asie du Sud-est s’achevait dans un festival de beignes. La victoire de l’Indonésie U23 face à la Thaïlande (5-2) a ainsi été éclipsée par une immense bagarre générale en prolongation, incluant notamment quatre cartons rouges.

En réaction, la fédération thaïlandaise a donc pris de sérieuses mesures : son entraîneur des gardiens et deux officiels de l’équipe ont en effet été exclus pour un an. De leur côté, le jeune portier Soponwit Rakyart et le défenseur Teerapak Pruengna – remplaçant ce jour-là – ont reçu des sanctions plus courtes parce qu’ils sont les plus « jeunes » de l’effectif et qu’ils « étaient pris par la pression du match, avant de présenter leurs excuses », comme indiqué via communiqué. La Confédération asiatique de football (AFC) a également ouvert une enquête.

Une tension digne des derbys entre Boca Juniors et River Plate.

