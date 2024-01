Le Japon poursuit sa folle série en atomisant la Thaïlande

Tout beau tout neuf.

En préparation de la Coupe d’Asie, qui démarre le 12 janvier, le Japon a fait exploser la Thaïlande à Tokyo (5-0). Le cinq buts ont été inscrits en deuxième période. Ao Tanaka a ouvert la marque au retour des vestiaires (50e), avant vingt dernières minutes de folie où Keito Nakamura (72e), un CSC d’Elias Dolah (74e), une tête de Takuma Kawamura (82e) et Takumi Minamino, de l’exter’ du pied (90e+2), ont alourdi la note.

<iframe loading="lazy" title="【ハイライト】日本代表vsタイ代表|2024 1.1 国立競技場 TOYO TIRES CUP 2024" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ilcQI4Xe8ro?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Le Japon enchaîne ainsi une neuvième victoire et soigne ses stats avec un bilan de 39 buts marqués et cinq encaissés sur ses neuf dernières rencontres. Le Pérou, l’Allemagne, la Turquie et le Canada sont notamment passés à la casserole au cours de cette série.

Filez-leur la Coupe d’Asie.

