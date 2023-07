Mercato : Le Séville FC exclut un retour de Sergio Ramos

Il va falloir prendre sa retraite ailleurs.

Malgré les nombreuses rumeurs qui circulaient à ce sujet, Sergio Ramos ne reviendra pas dans son club formateur le Séville FC (où il a évolué de 1996 à 2005, pour une saison et demie en pro). Une information qu’avait d’ailleurs révélée Relevo il y a quelques jours, et qui a été confirmée par le vice-président sévillan José María del Nido Carrasco, ce lundi : « Sergio Ramos n’est pas une option pour Séville en ce moment. J’ai une bonne relation avec René (le frère et agent de Sergio Ramos). C’est un joueur magnifique, issu de notre formation, mais il n’y a rien entre lui et Séville », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la presse espagnole.

L’ex-défenseur du Real Madrid et du PSG, aujourd’hui âgé de 37 ans, est libre depuis le 1er juillet et son départ du club de la capitale. Il se cherche une porte de sortie, mais les retrouvailles andalouses n’auront visiblement pas lieu. Des rumeurs l’envoient à l’Inter Miami, propriété de son ex-coéquipier au Real David Beckham.

Il suit définitivement Leo Messi partout.

Le PSG dévoile son maillot extérieur... avec Mbappé en vedette