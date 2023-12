Philippe dialogue.

Dans un entretien donné au Progrès, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, s’est exprimé sur les violences dans les stades et en particulier sur le cas OM-OL. Le match, originellement prévu le 29 octobre, se rejouera le 6 décembre après le caillassage de plusieurs bus de la délégation lyonnaise. À ce propos, Philippe Diallo déclare : « Je peux comprendre qu’il puisse y avoir une forme d’injustice pour les Lyonnais car ils sont victimes d’une agression, (…) ils vont avoir à se déplacer à nouveau à Marseille. »

Avec un peu plus de recul, le président de la 3F pense qu’il est nécessaire de passer par « une étape de sanctions lourdes ». Pour relativiser, celui qui a été élu en juin dernier pour un an et demi précise que la fédération organise plus d’un million de matchs par année, mais qu’on ne retient que les rencontres qui se passent mal.

Pas sûr que Fabio Grosso, qui a failli perdre un œil dans l’affaire, soit d’accord.

