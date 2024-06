Ça va maroufler sévère à United.

Après avoir annoncé la fin du télétravail pour les employés du secteur administratif, Manchester United lance la rénovation de son centre d’entraînement. Selon les informations du Guardian, c’est un projet à hauteur de 50 millions de livres sterling que lance Jim Ratcliffe, récemment arrivé à la tête des Red Devils. L’objectif annoncé est d’avoir du matériel de qualité de « classe mondiale », et d’améliorer la performance. Dans un communiqué, Ratcliffe déclare : « Nous voulons créer un environnement de grande classe pour que nos équipes gagnent. Quand nous avons conduit un audit de qualité sur le centre d’entraînement de Carrington en plus d’avoir rencontré les joueurs de l’équipe première, il était évident que les standards n’étaient plus au niveau de nos concurrents. »

C’est la compagnie Foster + Partners qui sera en charge du projet. Ils se sont occupés notamment du stade de Wembley et, plus récemment, du Lusail Stadium pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. « La priorité sera donnée aux salles de sport, aux soins, à la nutrition et aux zones de repos, avec l’intention de créer plus d’espaces pour améliorer la collaboration et le temps passé entre joueurs, et avec le staff », annonce le club.

Ça n’arrangera pas les fuites d’eau à Old Trafford pour autant.

Erik ten Hag ne quittera pas Manchester United cet été