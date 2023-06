Manchester City entérine l’avenir de Benjamin Mendy

Opportunité à ne pas saisir.

Suspendu depuis août 2021 par Manchester City suite aux accusations de viols portés contre lui, Benjamin Mendy va quitter officiellement les Skyblues le 30 juin prochain, à l’issue de son contrat. Son nom figure en effet sur la liste des joueurs libérés le 30 juin publiée ce dimanche par la Premier League. Liste sur laquelle on retrouve également le nom d’Ilkaÿ Gündogan, annoncé du côté du Barça.

Evidemment, la décision concernant le Français est tout sauf une surprise. S’il a été déclaré non coupable de six des sept viols dont il a été accusé en janvier dernier, Benjamin Mendy s’apprête à être rejugé pour un viol et une tentative de viol dès lundi, à Chester, dans le nord de l’Angleterre.

Malgré Vegedream, personne risque d’appeler Benjamin Mendy.

Ce serait fait pour Gündoğan au Barça