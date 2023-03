Los Angeles FC : Les drôles de félicitations de Kwadwo Opoku à Denis Bouanga après son triplé

Après un triplé, vos coéquipiers vous disent généralement « Bravo » ou « t’es un crack ». Kwadwo Opoku, lui, a penché pour quelque chose de plus original.

Denis Bouanga est en feu actuellement avec le Los Angeles FC. L’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, du FC Lorient et du Nîmes Olympique vient d’inscrire cinq buts en deux matchs. Avant son doublé de ce week-end face au New England Revolution, Bouanga avait claqué un triplé en Ligue des Champions Concacaf face à Alajuelense (0-3), vendredi. En plus du ballon du match, le Gabonnais était reparti avec les mots de félicitations de son coéquipier, Opoku : « Fils de puuuuuuute ! Fils de puuuuute ! », s’écriait le jeune Ghanéen en sautant sur le dos du héros du jour, dans une séquence partagée sur les réseaux du club.

Bouanga a intérêt à intensifier les cours de français auprès de son coéquipier.

