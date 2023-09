L’OL n’a plus mené au score depuis le 27 mai

Les hommes mentent, mais pas les chiffres.

Toujours en quête de sa première victoire cette saison, l‘Olympique lyonnais n’a pas trouvé son bonheur lors de son déplacement à Brest ce samedi, qui s’est soldé par une défaite 1-0. Le début de saison catastrophique de l’OL, avec seulement deux points pris en six matchs et une seizième place, donne l’occasion de ressortir des stats peu glorieuses. Par exemple : Lyon n’a plus mené au score depuis le 27 mai, lors d’une victoire 3-0 contre le Stade de Reims à domicile.

Au rayon des autres chiffres inquiétants : l’OL n’avait plus encaissé 11 buts après 6 journées de Ligue 1 depuis l’exercice 1995-1996, l’OL est la seule équipe à ne jamais avoir mené au score cette saison dans le championnat de France, l’OL n’a remporté aucun de ses 11 derniers matchs contre des équipes de première division en incluant les matchs amicaux (2 nuls, 9 défaites)… Le score du soir est également inquiétant pour le nouvel entraîneur, Fabio Grosso, puisque c’est la première fois depuis le passage de Guy Stéphan en 1995 qu’un coach rhodanien démarre sans inscrire le moindre but. Les Gones avaient alors fini onzièmes.

Peut-être déjà trop ambitieux pour cet OL qui joue le maintien.

Brest leader de Ligue 1