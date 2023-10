Liverpool réagit au kidnapping des parents de Luis Díaz

« Le Liverpool Football Club peut confirmer qu’il est au courant de la situation actuelle impliquant la famille de Luis Díaz en Colombie. Nous espérons ardemment que cette affaire sera résolue en toute sécurité et dans les plus brefs délais. En attendant, le bien-être des joueurs restera notre priorité immédiate », peut-on lire sur le communiqué officiel du club rouge de la Mersey. Les Reds ne le stipulent pas, mais il est donc peu probable de voir le feu follet colombien frôler la pelouse d’Anfield ce dimanche pour la réception de Nottingham Forest. Pour rappel, les parents de Luis Díaz ont été kidnappées ce samedi du côté de la Colombie. Et si la mère du joueur de Liverpool a été libérée quelques heures plus tard par la police, les autorités sont toujours à la recherche de son père.

Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia. — Liverpool FC (@LFC) October 29, 2023

YNWA.

Liverpool domine Nottingham Forest dans un match fou