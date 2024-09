Liverpool : la légende Ron Yeats est décédée

Ron Yeats s’est éteint ce samedi, à 86 ans. Ancien défenseur de Liverpool entre 1961 et 1971, l’Écossais était atteint de la maladie d’Alzheimer. Véritable légende des Reds, Yeats a disputé 454 rencontres sur les bords de la Mersey et glané sept titres (dont deux championnats d’Angleterre et une FA Cup). De quoi lui offrir le surnom de « Colossus » (le Colosse), en raison de sa stature impressionnante.

Patron du vestiaire, il a ainsi arboré le brassard de capitaines durant huit saisons consécutives. Sa carrière professionnelle, achevée en 1974, a notamment été marquée par sa régularité. Ron Yates aura en effet disputé au minimum cent matchs dans les trois clubs pros qu’il a connu : 118 à Dundee United, écurie de ses débuts (1957-1961), 454 à Liverpool donc, et 110 à Tranmere (1971-1974, en troisième division anglaise). Le grand Liverpool des années 1960 perd l’un de ses bonhommes.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.

— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2024