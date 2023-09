L’Italie assure et se rassure face à l’Ukraine

Italie 2-1 Ukraine

Buts : Frattesi (12e ,30e) pour l’Italie // Yarmolenko (41e) pour l’Ukraine

Premier succès de Spalletti avec la Nazionale !

Dans un San Siro à moitié garni, l’Italie est parvenue à assurer les trois points face à l’Ukraine (2-1). Conscients de l’enjeu, les hommes de Spalletti commencent cette rencontre de la meilleure des manières : pressing haut, verticalité, intensité. Premier avertissement avec une frappe signée Raspadori qui passe juste au-dessus du cadre (10e). L’Ukraine a la tête sous l’eau et finit par craquer. Après un pressing italien emmené par Zaccagni, Sudakov glisse aux abords de sa surface, l’ailier romain en profite pour servir Frattesi qui ne tergiverse pas (1-0, 12e). Et le milieu interiste ne s’arrête pas là. Après un pétard de Zaniolo à l’entrée de surface, le cuir lui revient dans les pieds, et il en profite pour doubler la mise (2-0, 30e).

L’Italie déroule, mais décide étonnamment de lever le pied. Et sur sa première frappe du match signée Dovbyk, l’Ukraine parvient à mettre en difficulté les locaux, mais Donnarumma se veut vigilant sur sa ligne et sort la parade qu’il faut (36e). Un avertissement que les Azzurri ne prennent pas vraiment au sérieux. Cinq minutes plus tard, les Bleu et Jaune s’amusent dans une défense azzurra complètement passive, la frappe de Dobkyk est repoussée par Donnarumma, mais revient dans les panards de Yarmolenko qui réduit la marque (2-1, 41e). Si l’Ukraine se montre plus entreprenante, elle est toujours aussi frileuse défensivement. Et sur une mauvaise relance de Buschan, Zaniolo décale sur Raspadori, qui manque le cadre (59e). Les hommes de Spalletti ont repris le contrôle du match, les occasions se succèdent, comme ce coup de casque de Scalvini (66e), puis cette frappe de Locatelli qui s’échoue sur la barre transversale (69e). Mais le score ne bougera plus.

Après sa contre-performance en Macédoine du Nord, l’Italie se relance et repasse devant son adversaire du soir, lui chipant donc la deuxième place.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Dimarco (Biraghi, 58e), Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo – Barella (Cristante, 84e), Locatelli, Frattesi – Zaccagni (Gnonto, 58e), Raspadori (Retegui, 72e), Zaniolo (Orsolini, 72e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Ukraine (4-2-3-1) : Bushchan – Mykolenko, Krivtsov, Zabarnyi, Konoplia – Zinchenko (Buyalski, 75e), Stepanenko (Sydorchuk, 84e) – Tsygankov (Vanat, 75e), Sudakov, Jarmolenko (Mudryk, 59e) – Dovbynk (Jaremčuk, 59e). Entraîneur : Serhij Rebrov.

Dans le même temps :

Malte 0-2 Macédoine du Nord

