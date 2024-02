L’Italie va permettre à l’Ukraine de former ses joueurs et ses entraîneurs

En Italie, on parle avec les mains, mais on sait aussi les tendre.

Les fédérations italiennes et ukrainiennes sont parvenues à un accord pour un partenariat sur la formation des footballeurs et des entraîneurs. L’amitié entre les deux pays se consolide encore alors que la Fédération Italienne (FIGC) a annoncé une « voie de collaboration visant à assurer l’avenir du football ukrainien ». « L’objectif est d’offrir aux footballeurs et aux entraîneurs ukrainiens une formation technique adéquate », malgré la persistance du conflit avec la Russie, indique la FIGC dans son communiqué. L’accord entre les deux fédérations a été signé lors du dernier congrès de l’UEFA se tenant à la Maison de la Mutualité à Paris.

Il faut dire que la fédération ukrainienne a un ambassadeur de choix à sa tête. En effet, son nouveau président, Andriy Shevchenko est une légende de l’AC Milan et a « toujours ressenti l’Italie comme une deuxième maison ». C’est lui qui a démarché les autres fédérations européennes de football dans l’objectif de signer un partenariat, étant donné les « conditions objectives de difficulté que rencontrent les athlètes et les techniciens ukrainiens dans la pratique de l’activité sportive sur le territoire national ». Il a « immédiatement su trouver la disponibilité de Gabriele Gravina et de la FIGC ».

Shevchenko sera bientôt futur président de l’Ukraine à ce rythme.

