Quand des supporters barcelonais caillassent le car... du Barça

Premier acte d’une soirée qui s’annonce mémorable.

Les supporters barcelonais ont les crocs, ce mardi soir, avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre Barcelone et le PSG. Ils étaient des milliers rassemblés aux alentours du stade olympique de Montjuïc, attendant de pied ferme le car adverse… Sauf que c’est celui du Barça qui s’est pointé le premier.

Problème : les fans blaugranas ne s’y attendaient pas et lui ont offert l’accueil initialement prévu au bus parisien. Masqués par les fumigènes, certains d’entre eux ont donc caillassé le car transportant leurs propres joueurs, avant de se rendre compte de leur erreur et d’acclamer Pedri et ses copains.

❗️📹 Així ha estat la rebuda de l'afició a l'autocar del Barça amb càntics i bengales. Alguns s'han confós amb el bus del PSG i han llençat objectes. #frac1 pic.twitter.com/zxta7XdcWM — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) April 16, 2024

1-0 pour Paris, balle au centre.