Brest poursuit son chemin à Nantes

Nantes 0-2 Brest

Buts : Magnetti (49e) & Mounié (57e) pour les Ty’ Zefs

Les Pirates à l’assaut du marché asiatique.

Dans le fameux match de 13 heures, qui opposait ce dimanche le FC Nantes et le Stade brestois, ce dernier s’est brillamment imposé à la Beaujoire (0-2) et grimpe à la quatrième place de l’élite (avec 28 points), avant le Lille-PSG de ce soir. Les Canaris, de leur côté, devraient tomber en dehors du top 10. Mais la Brigade Loire, au moins, a pu rendre un hommage digne de ce nom à Maxime, un membre du groupe ultra décédé deux semaines plus tôt en marge de la réception de Nice.

📷 Des images difficiles. Le discours poignant et la minute de silence en hommage à Maxime.#FCNSB29 pic.twitter.com/dnojhgEgln — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 17, 2023

Les Brestois ont pu compter sur la qualité technique de Romain Del Castillo, qui a d’abord trouvé Hugo Magnetti, auteur d’une belle demi-volée (0-1, 49e), puis a été l’auteur du corner ayant amené le but du break, signé Steve Mounié après une action où les locaux ont fait preuve de beaucoup de passivité (0-2, 57e) ; deux réalisations qui récompensaient la bonne première période des visiteurs. La réaction d’orgueil des hommes de Jocelyn Gourvennec n’a pas suffi, la faute à un Marco Bizot impeccable, un léger manque de réalisme et un Benoît Millot tatillon au moment de refuser un superbe but à Mathis Abline, pour une faute de Mostafa Mohamed sur Kenny Lala (90e+3).

Brest va peut-être passer Noël aux places d’honneur.

FCN (4-2-3-1) : Lafont – Castelletto (Centonze, 58e), Pallois, Cömert, Merlin (Hadjam, 83e) – Chirivella, D. Augusto (Marquinhos, 58e) – Mollet, M. Sissoko (Abline, 72e), Simon – M. Mohamed. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

SB29 (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – M. Camara (K. Doumbia, 65e), Lees-Melou, Magnetti (Martin, 71e) – Del Castillo (Pereira Lage, 64e), Mounié (Satriano, 71e), Le Douaron (Le Cardinal, 86e). Entraîneur : Éric Roy.