Les ultras strasbourgeois s'interrogent sur l'arrivée des nouveaux actionnaires

Le blues à Strasbourg.

Au surlendemain de l’annonce de l’entrée de la société Blueco dans le capital de Strasbourg, les associations de la tribune ouest de la Meinau ont réagi dans un communiqué. « Les échecs les plus cuisants connus ces dernières décennies ont permis de conclure que s’il fallait plus d’argent pour obtenir une progression collective de l’équipe, ce ne sont pas les beaux discours qui comptent mais surtout des compétences pour ne pas dépenser cet argent n’importe comment », peut-on notamment y lire.

Pour le moment, l’heure est encore aux interrogations quant aux choix réalisés par le président Marc Keller. « Le président du Racing affirme sa volonté de poursuivre à long terme son travail démarré il y a onze ans, et qui est réussi au-delà de toutes nos espérances, et il veut faire confiance aux nouveaux actionnaires. Il aura certainement moins de marge de manœuvre, mais a priori plus de moyens : est-ce que ce nouvel équilibre est souhaitable et viable, et si oui à quel prix et pour combien de temps ? », se questionnent les ultras. « Aujourd’hui, structurellement et sportivement, tout est remis en question. Les associations vont prendre le temps d’analyser collectivement cette nouvelle réalité et agir si nécessaire conformément aux principes dans lesquels la majorité des supporters actuels se reconnaissent », concluent-ils.

Le grand amour avec les Américains, ce n’est pas pour tout de suite.

