L’entraîneur de Neymar le tacle en le comparant à Cristiano Ronaldo

Neymar critiqué pour son éthique de travail ? Impossible.

Neymar est actuellement blessé, toujours pas remis de sa rupture des ligaments croisés subie contre l’Uruguay le 17 octobre (2-0) à Montevideo. Son coachà Al-Hilal, Jorge Jesus, a ainsi critiqué le meneur de jeu sur son éthique de travail et sa passion pour le football. Un avis donné via un entretien au Correio da Manhã et dans lequel l’entraîneur a osé la comparaison avec Cristiano Ronaldo : « Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le football, c’est donc sa priorité. Neymar a des passions pour d’autres choses. Des choses que seule sa vie privée peut lui offrir, et il met ça devant le football. Mais soyons clairs : en tant que joueur, il est fabuleux et en tant qu’homme, il m’a positivement surpris à tous les niveaux. » Arrivé l’été dernier en Arabie saoudite, Neymar a disputé cinq matchs et inscrit un but avant de se blesser. À 31 ans, le Brésilien dispose de deux ans de contrat.

La croisière a dû être mouvementée.

