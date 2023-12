Lens : Les Red Tigers volent au secours des Sévillans

Gérald Darmanin est choqué d’apprendre que tous les supporters de foot ne se détestent pas.

Après avoir annoncé dimanche l’interdiction de déplacement pour les Sévillans dans le cadre de la rencontre de Ligue des champions de mardi entre le RC Lens et le FC Séville, le ministre de l’Intérieur s’est réveillé ce lundi matin en découvrant un communiqué des Red Tigers de Lens… en soutien aux Sévillans. Alors que la rencontre entre les deux clubs est décisive, les Lensois pouvant perdre leur troisième place qualificative pour la Ligue Europa en cas de victoire de Séville, les Ultras du club ont préféré apporter leur soutien à leurs homologues andalous.

Dans son communiqué, le groupe de supporters dénonce la gestion « irresponsable et inique » du gouvernement ainsi qu’une décision « disproportionnée et difficilement justifiable ». Les Tigers annoncent par ailleurs qu’ils « feront donc en sorte d’accueillir les supporters de Séville quitte à laisser nos place pour les faire rentrer dans nos tribunes » et qu’ils accompagneront les Andaloux dans « toutes leurs démarches juridiques ». Au passage, les Ultras lensois en profitent pour dénoncer l’incapacité de ce gouvernement à organiser des événements sportifs et accueillir des supporters, alors même que les JO débutent dans moins de huit mois.

Le ton très juste de @RedTigersLens 👌"Nous ferons donc en sorte d'accueillir les supporters de #Seville quitte à laisser nos places pour les faire rentrer dans nos tribunes" #RCLens pic.twitter.com/YGyTOBkrIP — Flo Caffery (@flocaffery) December 10, 2023

D’ici là, le gouvernement aura peut-être réussi à prononcer au moins une interdiction de déplacement qui fait sens.

