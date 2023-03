Le supporter qui s’en était pris à Jack Grealish en 2019 a été retrouvé mort

Triste retour en arrière.

Le supporter de Birmingham qui était entré sur le terrain pour tenter de s’en prendre physiquement à Grealish en 2019 a été retrouvé mort à l’âge de 32 ans. The Sun révèle que le corps de ce même supporter nommé Paul Mitchell a été découvert à Birmingham plus tôt dans la semaine. Alors toujours à Aston Villa en Championship, Jack Grealish disputait le derby à Birmingham City lorsqu’il a reçu un coup par derrière d’un individu s’étant introduit sur la pelouse.

Toujours selon The Sun, il avait subi une peine d’emprisonnement de 14 semaines mais avait été libéré au bout de 4. Mitchell avait déclaré que cette période était le « plus beau mois de toute sa vie ». The Mirror rapporte de son côté qu’il avait aussi été interdit pendant 10 ans de se rendre dans un stade de football. Il avait été de nouveau emprisonné en 2022 pour non-respect de cette peine. Sa famille lui a rendu hommage en le décrivant comme un homme au « grand cœur » qui « adorait sa famille » et ses trois enfants qu’il laisse derrière lui.

Le club de Birmingham City n’a lui pas réagi à cette disparition.

Emiliano Martínez, champion du monde opportuniste