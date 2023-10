Le Shakhtar Donetsk retourne Antwerp

Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk

Buts : Muja (3e), Balikwisha (33e) pour le Great Old // Sikan (48e et 76e) et Rakitskyi (71e) pour le Shakhtar

Scénario fou.

Largement dépassés dans tous les secteurs de jeu par des Belges aux grandes ambitions après leur entrée en lice manquée dans cette Ligue des champions édition 2023/2024, les joueurs du Shakhtar Donetsk sont rentrés aux vestiaires avec deux buts de retard, avant de totalement retourner le match en seconde période. Une victoire 2-3 qui aurait pu finalement virer au match nul si Toby Alderweireld n’avait pas manqué le but de l’égalisation sur penalty, dans les toutes dernières minutes de la partie. Mark van Bommel peut se tirer les cheveux.

Tout avait pourtant si bien commencé pour les hommes de Van Bommel. Bien inspiré, Arbnor Muja avait ouvert le score d’une frappe enroulée parfaite, juste après avoir éliminé son vis-à-vis d’un super crochet (1-0, 3e). Une demi-heure plus tard, Michel-Ange Balikwisha pensait même donner un avantage certain à son équipe en s’offrant le but du break au bout d’une contre-attaque (2-0, 33e). Et c’est finalement à partir de ce moment-là, que les locaux vont vivre un véritable cauchemar. Danylo Sikan récompense d’abord les bons efforts des joueurs du Shakhtar en marquant d’un super coup de casque (2-1, 48e) dès le retour des vestiaires. Yaroslav Rakitskyi remet ensuite les deux équipes à égalité d’un super coup-franc (2-2, 71e), avant que Sikan renverse totalement la table après une récupération haute de Yehor Nazaryna (2-3, 76e). Sauveur en juin dernier au moment d’offrir le titre de la Pro League à l’Antwerp, Alderweireld a cette fois-ci laissé sa cape et son masque dans les vestiaires. Le capitaine a totalement manqué un penalty obtenu dans le temps additionnel (90+5e).

L’Antwerp reste bon dernier de ce groupe avec zéro point. Le Shakhtar recolle provisoirement avec Porto et le Barcelone avant le choc de ce soir.

Antwerp (4-3-3) : Butez – Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal (Ilenikhena, 83e) – Ekkelenkamp (Valencia, 74e), Vermeeren, Keita (Yusuf, 83e) – Muja (Van Den Bosch, 87e) , Janssen, Balikwisha. Entraîneur : Mark van Bommel.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1) : Riznyk – Konoplya, Rakitskyi, Matviienko, Azarovi – Stepanenko – Zubkov, Nazaryna, Sudakov, Kryskiv – Sikan (Shved, 87e) . Entraîneur : Patrick van Leeuwen.

