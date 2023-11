Le Real Madrid vend des morceaux de sa pelouse

À ne pas laisser à proximité de votre vache de compagnie.

Le Real Madrid a commencé à vendre sur son site Internet des morceaux de la pelouse de son stade. Pour la modique somme de 45 euros, vous pourrez vous fournir une petite boîte, en forme de Santiago-Bernabéu, contenant un carré de terre et d’herbe, « qui a vu les plus grandes victoires du Real Madrid dans les compétitions les plus prestigieuses au monde à travers l’histoire ».

Très concrètement, ces quelques brins d’herbe datent de la saison 2021-2022, année de victoire en Liga et d’épopée légendaire en Ligue des champions pour les Merengues, avec des confrontations mémorables contre le PSG, Chelsea ou encore Manchester City.

Et un morceau du « Hakilo » de Benzema le soir de son triplé contre Paris, ça n’est pas faisable ?

Florentino Pérez a envoyé une lettre de soutien à Gavi