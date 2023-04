Le Real Madrid soutenu par le maire de la ville

Au tour du Real Madrid d’être soutenu.

Suite aux déclarations du gouvernement de Catalogne qui a demandé hier à la Maison Blanche de retirer sa vidéo dans laquelle une proximité entre le FCB et le régime de l’ancien dictateur Franco est évoquée, les soutiens du club madrilène sont arrivés. La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a donné son avis sur les ondes d’EsRadio au sujet de cette vidéo qu’elle qualifie de « magnifique » : « Cela me semble non seulement une vidéo fantasque, mais je pense aussi que l’équipe de communication et de documentation du Real Madrid devrait continuer à travailler, maintenant que la mémoire historique est à la mode », a déclaré la femme politique candidate l’élection du parti populaire qui porte une idée conservatrice et a été fondé par Manuel Fraga, ancien ministre franquiste.

De son côté, le maire de Madrid, José Luiz Martínez-Almeida, est revenu sur l’affaire Negreira dans une interview pour l’agence de presse espagnole, Servimedia, et ne s’est pas retenu d’en glisser une à Joan Laporta : « Ce que le Barça a fait au fil des ans est un scandale absolu. […] Personne ne peut douter du fait que les paiements du Barça à Negreira aient été faits pour gagner de l’influence dans le tribunal arbitral. » Lundi dernier, le président barcelonais avait déclaré en conférence de presse que le Real Madrid a toujours été un club qui s’est considéré comme « proche du pouvoir politique et économique ».

Ça part en deux contre deux ?

