Affaire Negreira : Laporta dénonce une « énorme campagne de diffamation »

Joan défonce la porte.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, était en conférence de presse ce lundi au Camp Nou. Face aux médias, il a assuré que le club qu’il dirige n’est pas coupable d’une tentative de corruption d’arbitres. Selon lui, l’affaire Negreira est « une énorme campagne diffamatoire à l’encontre de cette véritable institution qu’est la Barça ». Dans son allocution, l’homme de 60 ans a réaffirmé que l’accord passé avec la société de José Maria Enriquez Negreira, ancien responsable arbitral, n’était que de la consultation liée à des joueurs de catégories inférieures et des rapports techniques. « Monsieur Negreira n’était pas en mesure d’interférer sur les désignations d’arbitres, ni sur les décisions arbitrales, ni d’influer sur le déroulement des compétitions. Le Barça ne l’aurait jamais toléré. Nous n’avons jamais rien fait pour obtenir un avantage sportif. »

🎙️ @JoanLaportaFCB: "I reiterate with all my resolve, I am convinced that FC Barcelona has not committed any crime of sports-related corruption. I hope that sooner rather than later, it is fully exonerated." pic.twitter.com/b9D81sbKP0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2023