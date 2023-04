Le gouvernement de Catalogne demande au Real Madrid de supprimer sa vidéo visant le Barça

Le virage politique est définitivement pris.

En conférence de presse ce lundi au sujet de l’affaire Negreira, Joan Laporta, ne s’était pas retenu d’allumer le Real Madrid. Le président du FC Barcelone avait notamment décrit son rival comme une équipe qui a toujours été « proche du pouvoir politique et économique » et qui a « toujours bénéficié des décisions arbitrales ». En réponse à ces déclarations, la Maison Blanche a publié sur ces réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il est expliqué que le club barcelonais aurait été très proche du régime du dictateur à la tête de l’Espagne entre 1936 et 1975, Francisco Franco. Une vidéo que n’a évidemment pas apprécié le gouvernement de Catalogne qui a décidé de réagir. Patricia Plaja, porte-parole du gouvernement a notamment demandé au Real Madrid de « retirer cette vidéo dans les plus brefs délais » et de s’excuser « d’avoir franchi une ligne rouge ». Elle juge, de plus, que le contenu de cette vidéo n’est qu’une « manipulation grossière de l’histoire ». Elle met aussi en avant « une insulte envers les personnes ayant souffert du régime franquiste » et appuie sur la gravité de ces faits ayant pour auteur un club si populaire et important.

El Govern demana al Reial Madrid que retiri el video acusant el Barça de ser l'equip del regim franquista. 🗣️ @patriciaplaja: "És una fakenew indecent" | @RTVECatalunya 📲 EN DIRECTE: https://t.co/5B6jNwI9Ur pic.twitter.com/UJfwYYFRsX — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 18, 2023

C’était nécessaire d’aller si loin pour enflammer de nouveau un Clásico ?

