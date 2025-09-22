S’abonner au mag
Le clan Yamal arrive en nombre à Paris

KM
Tiens, les poseurs de clim sont déjà en route.

Lamine Yamal sera à Paris, afin d’assister à la cérémonie du Ballon d’or ce lundi soir. Prétendant sérieux à la distinction suprême, l’ailier espagnol effectue le voyage avec une délégation d’une vingtaine de personnes, dont quinze de sa famille selon Sport. Nommé pour la deuxième fois de sa carrière pour le Ballon d’or, notamment face à Ousmane Dembélé, son principal concurrent, le clan Yamal aurait même prévu une fête dans la capitale, en cas de sacre ce lundi.

La tête d’affiche du Barça

Spectaculaire avec le FC Barcelone, Yamal n’est pas uniquement nommé pour le Ballon d’or, mais aussi pour le trophée Kopa, dont il est lui-même le détenteur. Au-delà de cette nomination, le numéro 10 du Barça justifie aussi sa présence en tant que représentant du club catalan, portant un total de 17 nominations, comme l’a décompté le Mundo Deportivo. Le FC Barcelone aspire aussi au titre de meilleur club masculin et féminin de l’année ou encore à celui du meilleur entraîneur de l’année, pour Hansi Flick. Encore une fois, ils devront faire face à la concurrence du PSG pour remporter ces prix, mais côté blaugrana, l’optimisme est bien présent.

Avant de régler ça sur le terrain le 1er octobre ?

Le Barça déplore un nouveau blessé

KM

