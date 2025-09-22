Cinq prétendants au Ballon d’or et un candidat au bac dans le groupe du PSG face à l’OM

S’il remporte le Ballon d’or, Achraf Hakimi devra vite quitter le Vélodrome.

À la suite des orages qui ont frappé les Bouches-du-Rhône dimanche soir, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a été reporté à ce lundi 20 heures, au même horaire que la cérémonie du Ballon d’or 2025. Alors que le favori Ousmane Dembélé, blessé depuis le rassemblement de septembre en équipe de France, sera de la cérémonie, deux de ses concurrents ne vivront pas ce show à cause du déplacement de la bande de Luis Enrique à Marseille.

Les nommés et le bachelier

À quelques heures du coup d’envoi, le PSG a dévoilé son groupe avec Achraf Hakimi et Vitinha, deux outsiders pour Dembouz dans sa quête du Ballon d’or. Les autres joueurs du club de la capitale nommés, Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz et Nuno Mendes, se sont aussi envolés pour Marseille et ne poseront pas leurs fesses sur les sièges du théâtre du Châtelet ce lundi soir. À l’inverse, Désiré Doué et João Neves, tous deux hors du groupe à cause de blessures, pourront être présents au théâtre du Châtelet.

De son côté, le jeune Ibrahim Mbaye rejoindra le reste de l’effectif en début d’après-midi. Élève modèle, le joueur né en 2008 passait une épreuve de son baccalauréat ce matin en amont du Classique.

On espère qu’il sera diplômé, pas comme le centre de formation marseillais en 2012.

Tu sais que tu aimes le football le lundi soir quand...