Bernardo Silva estime que Manchester City a été lésé pour le match contre Arsenal

Un bouc émissaire idéal.

Après avoir concédé un nul 1-1 face à Arsenal dans les toutes dernières minutes, Bernardo Silva a trouvé le coupable : le calendrier. Selon le milieu offensif portugais, Manchester City n’avait que 66 heures pour récupérer après sa victoire en Ligue des champions contre Naples, tandis qu’Arsenal a pu siroter son thé tranquillement pendant cinq jours.

« Ce n’est pas juste »

« Ce n’est pas juste », a tonné Silva dans des propos rapportés par le Telegraph, soulignant que son équipe n’était pas au meilleur de sa forme et que le moindre faux pas pouvait coûter cher, en prenant pour exemple la blessure de Khusanov, sorti à la pause.

Un argument imparable… si l’on oublie qu’avec une victoire, tout cela aurait probablement été interprété comme du « flair tactique » plutôt que du « manque de bon sens ». Le capitaine citizen a dénoncé ce qu’il considère comme un « manque de respect » des instances dirigeantes, appelant à un peu plus d’équité.

C’est po juste.

