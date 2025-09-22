S’abonner au mag
  • Premier League
  • J5
  • Arsenal-Manchester City (1-1)

Bernardo Silva estime que Manchester City a été lésé pour le match contre Arsenal

SF
Bernardo Silva estime que Manchester City a été lésé pour le match contre Arsenal

Un bouc émissaire idéal.

Après avoir concédé un nul 1-1 face à Arsenal dans les toutes dernières minutes, Bernardo Silva a trouvé le coupable : le calendrier. Selon le milieu offensif portugais, Manchester City n’avait que 66 heures pour récupérer après sa victoire en Ligue des champions contre Naples, tandis qu’Arsenal a pu siroter son thé tranquillement pendant cinq jours.

« Ce n’est pas juste »

« Ce n’est pas juste », a tonné Silva dans des propos rapportés par le Telegraph, soulignant que son équipe n’était pas au meilleur de sa forme et que le moindre faux pas pouvait coûter cher, en prenant pour exemple la blessure de Khusanov, sorti à la pause.

Un argument imparable… si l’on oublie qu’avec une victoire, tout cela aurait probablement été interprété comme du « flair tactique » plutôt que du « manque de bon sens ». Le capitaine citizen a dénoncé ce qu’il considère comme un « manque de respect » des instances dirigeantes, appelant à un peu plus d’équité.

C’est po juste.

Garer le bus à l’Emirates, une question de « survie » pour Guardiola

SF

À lire aussi
11
Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)
  • Premier League
  • J5
  • Arsenal-Manchester City
Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!