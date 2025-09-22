La LFP menacée d’une procédure par l’OM en cas de report du Classique à plus tard

On ne la fait pas à l’OM.

Le Classique entre Marseille et le PSG aurait pu se jouer… mardi soir. C’est en tout cas ce que la LFP avait prévu, afin de s’adapter à la cérémonie du Ballon d’or, avant d’être rattrapée par son règlement et par les Phocéens, selon L’Équipe, qui explique que les dirigeants olympiens ont logiquement fait savoir à l’instance que l’article 548 de son règlement impliquait un report à ce lundi soir, et ce malgré la remise du trophée individuel.

L’OM voulait rester ferme

Toujours d’après L’Équipe, L’OM aurait même menacé d’engager une procédure si un autre jour avait été choisi pour jouer la rencontre. La Ligue de football professionnel n’a donc pas insisté, malgré la considération du double enjeu pour le PSG.

Article 548 des règlements des compétitions de la LFP CONDITIONS DE REPORT D'UN MATCH REMIS OU ARRÊTÉ POUR INTEMPÉRIES. Lorsqu'en raison d'intempéries, le match n'a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu'il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à…

La LFP a tout de même tenu à rappeler que le club de la cité phocéenne s’est vu récemment refuser le report de sa rencontre face au RC Lens, prévue le 25 octobre prochain, trois jours après leur match de Ligue des champions sur la pelouse du Sporting.

