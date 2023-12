Le PSG veut se débarrasser de Kurzawa et Ekitike cet hiver

Après les fêtes, tout le monde doit dégraisser un peu.

Avec les arrivées annoncées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG cherche à alléger sa masse salariale. Les deux cibles sont toutes désignées pour le club de la capitale selon le Parisien, puisque ce sont les deux indésirables Laywin Kurzawa et Hugo Ekitike qui sont sur la liste des transferts. Les deux joueurs n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique, et n’ont d’ailleurs pas été inscrits sur la liste pour la Ligue des champions cette saison.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant français paie son refus de quitter le club, émis l’été dernier, et n’a joué que huit petites minutes contre Lorient depuis l’arrivée du technicien espagnol. Pour ce qui est du défenseur, qui a disputé le même nombre de minutes contre Strasbourg, son contrat court jusqu’en juin prochain, ce qui fait que les clubs risquent de ne pas se bousculer au portillon en janvier.

Et puis, pourquoi quitter le confort du loft maintenant au lieu d’en profiter encore 6 mois ?

