Le PSG déjà sorti de la Youth League

Pas de miracle.

Battu sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-0), le PSG voit déjà son aventure s’arrêter en Youth League. Les Rouge et Bleu ont rapidement été menés, piégés par Samuel Bamba (12e). Réduit à dix dès la 41e minute avec le carton rouge d’Ibrahim Mbaye, Paris a encaissé un second but signé Vincenzo Onofrietti en deuxième période (77e). Avec six points, la bande d’Ethan Mbappé termine dernière du groupe F, derrière Milan (12 points), Dortmund (10) et Newcastle (7). Une grosse déception puisque le PSG avait atteint les quarts de finale en 2022 et les huitièmes la saison passée. Il avait alors été éliminé par… Dortmund.

C'est terminé en Allemagne. Nos Titis s'inclinent face au Borussia Dortmund (2-0) et quittent l'@UEFAYouthLeague. #UYL pic.twitter.com/xgr0NvhD4g — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2023

Comment on dit « bête noire » en allemand ?

