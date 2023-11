Le père de Luis Diaz révèle qu’il se verrait bien à Barcelone

Les plages de Catalogne plus belles que l’embouchure de la Mersey ?

Moins de deux ans après son arrivée à Liverpool, Luis Diaz se verrait-il déjà quitter le nord de l’Angleterre ? Grand amoureux du FC Barcelone, le Colombien ne dirait en tout cas pas non en cas d’intérêt de la part des Blaugrana. « La vérité, c’est que je ne suis pas au courant de ce qu’il se passe ou non avec le Barça. On voit ce qu’il s’écrit sur les réseaux sociaux. Mais ce que je sais, c’est que Luis est un fidèle supporter du club, et que ce serait son rêve d’y jouer un jour », a reconnu le père du joueur, Luis Manuel Diaz, dans une interview aux colombiens de Win Sport TV.

Mais le paternel de tempérer rapidement, remerciant au passage les deux clubs européens ayant fait confiance à son fils. « En attendant, il faut remercier Porto et Liverpool pour leur confiance et la manière dont ils l’ont reçu. C’est un joueur facile à appréhender de par sa manière d’être, son humilité, son travail. Il est très discipliné, appuie-t-il. Mais s’il y a une chance que Luis signe un jour à Barcelone, je n’aurais aucun problème avec ça car c’est également un club d’élite, l’un des meilleurs du monde. »

Quelqu’un a-t-il le numero de Xavi ?

