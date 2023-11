Le maire de Lorient souhaiterait le report du match contre Lens

En voilà un qui n’est pas tenté par l’aquafoot.

Dans un contexte de la tempête Ciaran qui a fortement impacté la Bretagne, le maire de Lorient Fabrice Loher s’interroge auprès du Télégramme quant à l’intérêt de maintenir le match entre le FCL et Lens, prévu ce samedi : « Est-ce que c’est sérieux un Lorient-Lens samedi ? Moi, je serais à leur place (la Ligue de football professionnel, NDLR), je l’interdirais ».

Si la LFP doit se décider vendredi sur le maintien ou non de la rencontre, pour le maire lorientais il est clair que « dans le contexte actuel, ce ne se serait pas pertinent ». Les conditions d’accès au stade du Moustoir restent compliquées après le passage de la tempête et cela ne devrait pas s’améliorer de sitôt avec la dépression Domingos qui doit toucher les côtes de l’Atlantique et de la Manche… ce samedi.

L’occasion rêvée d’utiliser l’attaque Tempête de Dave Quagmire sur un vrai terrain de foot.

Lens ne flanche pas à Lorient et se rapproche de la Ligue des champions