Le gardien de Manchester United perfore le poumon d’un attaquant

Danger public.

C’est le moment des matchs de préparation à la prochaine saison qui sait faire attendre ses débuts. Des rencontres amicales qui dégénèrent parfois, comme l’opposition entre Manchester United et Wrexham ce mercredi. Sans leur effectif au complet (parti en Amérique), les Mancuniens ont aligné en grande partie des moins de 21 ans et se sont inclinés (3-1). Au retour des vestiaires, l’attaquant du tout récent promu en League Two, Paul Mullin, a été percuté par le gardien des Red Devils, Nathan Bishop, après une sortie peu maîtrisée.

https://t.co/wtZsCJkOxp Nasty looking challenge although one does have to consider the possibility that the goalkeeper slipped. — Philip Woodward 🇪🇺🍀 (@philw1982) July 26, 2023

Après de longues minutes de traitement avec un masque à oxygène, le joueur a été transféré à l’hôpital : il a subi une perforation pulmonaire, qui le rend indisponible pour une durée encore indéterminée. L’entraîneur des Red Dragons, Phil Parkinson a exprimé son énervement après la rencontre : « Je suis furieux avec ça, je dois être honnête à ce sujet. C’était une sortie maladroite et imprudente dans un match de présaison. Je ne peux rien dire de plus que le fait que je ne suis pas content du tout. »

Wrexham's Paul Mullin will miss the start of the season after suffering a punctured lung as a result of this ugly foul from Man United #WxmAFC 🔴⚪pic.twitter.com/Pctn1JUBsN — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) July 26, 2023

Harald Schumacher doit bien se marrer.

Arsenal et le Real Madrid vainqueurs du Barça et de Manchester United