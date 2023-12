Le dispositif de sécurité renforcé pour l’acte II de Marseille-Lyon

Tout ça n’enlève en rien les craintes de Clinton Mata.

Après la déroute du 29 octobre dernier, la préfecture des Bouches-du-Rhône est sous le feu des projecteurs. Pour que le déplacement des Lyonnais en terre phocéenne ce mercredi pour le match se déroule dans les meilleures conditions, la préfecture a annoncé avoir « adapté » son dispositif de sécurité, tout en précisant subtilement qu’il ne sera « ni plus important ni moins important » que celui qui a failli un mois plus tôt.

Selon les informations de L’Équipe, le car de la délégation lyonnaise sera banalisé et protégé par un film antidéflagration. Cette même délégation devrait d’ailleurs s’établir dans un hôtel encore secret et son trajet jusqu’au stade a été modifié et devrait privilégier une arrivée plus directe dans l’enceinte. De plus, les effectifs de police devraient être renforcés, voire doublés selon les informations de 20 Minutes.

Pas de saluts nazis en parcage non plus, puisque les supporters lyonnais sont interdits de déplacement.