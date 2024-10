Réduction de salaire pour Vincent Labrune

AT le Mercredi 02 Octobre à 15:50 Article modifié le Mercredi 02 Octobre à 16:58

Vincent Labrune, ce grand prince.

Selon RMC Sport, les membres du conseil d’administration de la LFP se sont attaqués au salaire démesuré de leur président Vincent Labrune. Réélu à la présidence de la Ligue, l’homme d’affaires va voir son salaire annuel de 1,2 million d’euros baisser de 30%. La conséquence des nombreuses critiques sur le montant de sa rémunération en parallèle des faibles revenus perçus par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

La rémunération d’Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, subit la même baisse (il perçoit 400 000 euros annuels). « L’effort qui est fait est plus conséquent que ce que nous imaginions, admet à L’Équipe Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims. On leur a demandé 30%. Ils l’ont accepté sans discuter. Et contrairement à ses prédécesseurs, le président renonce à toute clause parachute à l’avenir, le jour où il partira. »

Les fins de mois vont être difficiles.

