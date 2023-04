Le centre d’entrainement de l’Argentine s’appelle désormais « centre d’entraînement Lionel Messi »

Tout est dans le titre.

Quand on vous dit que Lionel Messi est vraiment à la maison en Argentine, c’est qu’il y est vraiment. Depuis que la bande de la Pulga a décroché le Graal au Qatar en décembre dernier, les hommages et célébrations ne s’arrêtent plus. Et après l’accueil astronomique des amoureux de l’Albiceleste il y a quelques jours, qui retrouvaient leurs héros trois mois après leur sacre en Coupe du monde à Buenos Aires, la Fédération argentine a aussi tenu à marquer le coup. Depuis ce samedi, les locaux sportifs de l’Association argentine de football (AFA) située à Ezeize, portent le nom du leader de la sélection : « Centre d’entraînement Lionel Andrés Messi ».

« Je pense que c’est le plus bel hommage que nous pouvons rendre au meilleur joueur du monde », a déclaré le président de l’AFA, Claudio Tapia, au moment de dévoiler la plaque du centre. Un centre qui sera d’ailleurs entièrement rénové, puisque s’ajouteront aux terrains : un hôtel de trois étages, un centre d’entraînement technologique performant, une salle de récupération et un auditorium pour 360 personnes.

